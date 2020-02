HOROSCOP. Zodiile care vor avea probleme în luna februarie

10:10

​​​​​​​Horoscop dragoste. Iata horoscopul de dragoate pentru saptamana 3-9 februarie 2020. Ne asteapta o saptamana intensa, dar frumoasa in astrologie. Este saptamana cu Luna plina de februarie ce are loc in minunatul Leu. Da, avem o Luna plina dinamica ce ne va da sentimentul de inflorire pentru ca in joc este regalul si maiestuosul Leu! Pregatim, asadar, covorul rosu pentru regele Leu!