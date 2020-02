Boris Johnson doreşte un acord cu UE după modelul canadian, fără aliniere la regulile comunitare

16:10

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a declarat luni cu privire la Bogdan Licu, admis la interviul pentru funcţia de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, că nu există din partea unei autorităţi competente un verdict oficial care să stabilească dacă acesta a plagiat sau nu."Ceea ce am avut în vedere în ceea ce-l priveşte pe domnul procuror Bogdan Licu a fost în primul rând faptul că a avut curajul profesional să relanseze dosarul 'Revoluţiei'. Este foarte greu de refuzat un procuror care şi-a asumat o astfel de decizie. Pe lângă experienţa pe care nu cred că i-o poate contesta cineva şi travaliul pe care l-a depus în această perioadă de interimat la Parchetul General. Cunosc şi criticile care s-au adus domnului procuror şi acuzele care s-au adus. Eu vreau să-i invit pe toţi să observe că nu există niciun verdict oficial al unei autorităţi competente în domeniu care să stabilească în speţa respectivă dacă Bogdan Licu a plagiat sau nu. Sunt acuze şi, până când instituţia oficială a statului român competentă să dea un verdict, a face judecăţi înaintea acestui verdict dat de instituţia oficială a statului român împuternicită cu această competenţă ar fi după părerea mea o greşeală", a spus Predoiu la Parlament.Ministrul Justiţiei a susţinut că, până la proba contrarie, toate propunerile de procurori respectă criteriile de integritate."De altfel, dacă vă aduceţi aminte, în urmă cu câţiva ani, a mai existat o astfel de dezbatere în legătură tot cu un procuror de rang înalt, tot în legătură cu un presupus plagiat şi atunci au fost critici, cereri de demisie. Procurorul în cauză a refuzat să demisioneze şi bine a făcut şi în final s-a dovedit că nu era vorba de niciun plagiat", a adăugat Predoiu.El a fost întrebat dacă a respins-o pe Oana Schmidt-Hăineală pe motiv că a fost implicată în redactarea Ordonanţei 13."Nu are nicio legătură. Atât în cazul DIICOT, cât şi al celorlalte structuri de parchet, am luat decizii bazate pe convingerea mea că propunerea făcută este cea mai bună. Asta nu înseamnă că celelalte prestaţii nu au fost bune. Am remarcat de la început că toţi candidaţii au fost bine pregătiţi şi apreciez acest lucru, dar are şi ministrul Justiţiei dreptul la o opţiune", a spus Cătălin Predoiu.Luni, Ministerul Justiţiei urmează să anunţe propunerile de numire în funcţii de prim-adjunct, adjunct şi şef de secţie la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a fost singurul candidat admis la interviul pentru funcţia de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în timp ce pentru funcţia de adjunct al procurorului general a candidat Maria Magdalena Militaru de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.Pentru funcţia de şef al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică de la PICCJ au susţinut interviurile procurorii Dragoş Cojocariu, Adriana Denisa Cristodor şi Romulus Dan Varga.Procurorii Marius Museanu, Ionel Corbu, Cătălin Ranco Piţu, Paul Truica, Grigore Cătălin Popescu şi Florin Daniel Căşuneanu au candidat pentru funcţia de şef al Secţiei parchetelor militare de la PICCJ, iar pentru funcţia de adjunct al procurorului-şef de la DIICOT s-au înscris procurorii Ioana Bogdana Albani, Oana Daniela Paţu, Teodor Niţă şi Oana Schmidt-Hăineală.Gabriela Popa, Mădălina Scarlat şi Elena Hach au candidat pentru funcţia de adjunct al procurorului-şef al DNA.Pentru funcţia de şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din cadrul DNA au candidat Constantin Claudiu Dumitrescu şi Silviu Paul Dumitriu. AGERPRES/(A, AS - autor: Florentina Peia, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dădârlat)