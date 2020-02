Decizia luată de Cătălin Botezatu după ce a scăpat de cancer: ”Mă retrag pe o …”

14:10

Costel Codreanu a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru că a plătit un hacker să intre în laptop-ul soției lui, Grațiela. Interlopul a apelat la acestă metodă pentru că o bănuia pe soția sa de infidelitate. Măcinat de gândul că este înșelat, Costel Codreanu a apelat la serviciile unui hacker pe care l-a […] The post Femeia pentru care Costel Codreanu a intrat la închisoare. Plătise un hacker să-i ”spargă” laptop-ul Grațielei appeared first on Cancan.ro.