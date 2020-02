Bogdan Stanoevici, demis de la şefia Circului Metropolitan după verificarea Corpului Control al PMB

19:00

Ora 18.49 Ligia Bărbării, despre ştirile false publicate: Sincer, nu am citit aceste lucruri. Pe tatăl meu l-a chemat Nuţă Constantin şi cine m-a cunoscut putea să spună că am fost fata generalului Nuţă. Noi am fost audiate la DIICOT în calitate de experţi, dar a existat şi o plângere penală. Nu, nu am fost audiate, dar a fost în scris, a fost şi o analiză. A fost un material al nostru. Audiate am fost în calitate de experţi. Ne-a întrebat când am ajuns la concluzia respectivă. Am fost audiate...