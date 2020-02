Tensiuni la Barcelona » Doi dintre „greii” vestiarului, la un pas de bătaie! I-au despărțit colegii

19:10

Colonelul Mădălin Sorin Hîncu, noul comandant al CSA Steaua, a oferit primele declarații după numire.Mădălin Hîncu a vorbit despre ce planuri are la CSA Steaua și a spus că nu are de gând să facă pace cu FCSB.„Împăcarea cu domnul Gigi Becali nu face parte din fișa mea de post! Am alte obiective pentru care am venit la Steaua.M-am gândit timp de doi ani și până la urma am acceptat să las totul pentru a veni la București. ...