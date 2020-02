Franţa: Un opozant cecen, ucis cu lovituri de cuţit într-un hotel 

21:10

Aterizarea de urgenţă pe Aeoportul Barajas din Madrid a unui avion de pasageri operat de compania Air Canada, care survola zona de sud a capitalei Spaniei pentru a consuma combustibil, după ce întâmpinase probleme la scurt timp după decolare, s-a făcut în siguranţă, a anunţat o sursă din cadrul serviciilor de control aerian, potrivit Reuters.În timpul decolării, avionul ar fi a suferit daune la trenul de aterizare şi la un motor. Potrivit Reuters, sindicatul piloţilor spanioli SEPLA a scris pe Twitter, fără să citeze niciun fel de surse, că o parte din trenul de aterizare al avionului s-a desprins şi ar fi pătruns într-unul dintre motoare. ORA 19.22 Spania: Aeroportul Barajas se pregăteşte pentru aterizarea de urgenţă a unui avion canadian cu probleme la trenul de aterizare şi la un motor Aeroportul internaţional Adolfo Suarez Madrid Barajas se pregăteşte pentru aterizarea de urgenţă a unui avion de pasageri operat de compania Air Canada, care în timpul decolării a suferit daune la trenul de aterizare şi la un motor şi care survolează zona de sud a capitalei Spaniei de mai bine de o oră şi jumătate pentru a consuma combustibil şi a putea ateriza, au informat surse din Enaire, organismul naţional însărcinat cu controlul aerian, informează cotidianul El Pais.Potrivit Reuters, sindicatul piloţilor spanioli SEPLA a scris pe Twitter, fără să citeze niciun fel de surse, că o parte din trenul de aterizare al avionului s-a desprins şi ar fi pătruns într-unul dintre motoarele avionului. Cotidianul El Pais aminteşte că incidentul se produce la scurt timp după ce spaţiul aerian în zona aeroportului Adolfo Suarez-Madrid Barajas a fost închis, iar operaţiunile de pe aeroportul madrilen au suferit întârzieri după ce au fost detectate drone neautorizate în imediata apropiere.Potrivit sursei citate, este vorba despre un Boeing 767 al cursei Air Canada AC837 având ca destinaţie Toronto (Canada), cu 128 de pasageri la bord, şi care a decolat la ora locală 14:30 de pe Barajas, la 15 minute după redeschiderea aeroportului.Enaire şi aeroportul Barajas au pus la dispoziţie o pistă pentru ca avionul să poată ateriza. Starea de spirit printre pasagerii avionului este calmă, potrivit unor surse apropiate unora dintre persoanele aflate la bord. El Pais relatează că, în plus, comandantul aeronavei le-a transmis pasagerilor că totul este sub control. ''Vom ateriza pe aeroportul Barajos, însă avem rezervoarele pline cu combustibil, aşa că vom continua să zburăm până când vom mai consuma din combustibil pentru a fi mai uşori în momentul aterizării. Totul este sub control. Acest avion are, în partea din spate a trenului de aterizare, opt roţi de fiecare parte şi am pierdut doar un pneu, prin urmare nu vom avea probleme să aterizăm, vă mulţumesc pentru răbdare'', a transmis pilotul, potrivit cotidianului britanic. Foto: (c) Spanish Minister of Defense HANDOUT / EPAPotrivit primelor versiuni, la scurt timp după decolare avionul a suferit daune serioase la o roată, motiv pentru care pilotul a decis să renunţe la cursă şi să informeze turnul de control că doreşte să efectueze o aterizare de urgenţă. Şi, cu toate că o pistă a fost deja pregătită, cu toate serviciile de urgenţă pregătite (personal sanitar, SUMA112, pompieri şi personal aeroportuar), conform protocoalelor de securitate, avionul trebuie mai întâi să arunce aproape tot combustibilul şi din acest motiv survolează împrejurimile aeroportului, ceea ce a alarmat locuitorii cartierelor din sudul Madridului. Avionul zboară la o altitudine de 2.300 de metri şi cu o viteză de 550 de kilometri pe oră, dar în unele momente a zburat la o altitudine şi mai joasă, de circa 800 de metri.Totodată, a fost alertată şi Crucea Roşie înaintea acestei aterizări pe care operatorul aeroportuar spaniol AENA o consideră ''de mare risc''.Dat fiind că este vorba despre un zbor transoceanic pe punctul de a începe, avionul are rezervorul plin cu combustibil de care trebuie să scape, manevră care se aşteaptă să dureze circa două ore, potrivit unor surse din Enaire. Foto: (c) Spanish Minister of Defense HANDOUT / EPAUn avion de vânătoare F-18 al Armatei Aerului a decolat de la baza aeriană din Torrejón pentru a evalua daunele suferite de aparatul Boeing şi pentru a-i acorda sprijin logistic, în cazul în care va fi nevoie, au informat surse din Ministerul Apărării spaniol. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu; editori: Sorin Popescu, Ionuţ Mareş, editori online: Anda Badea, Adrian Dădârlat)