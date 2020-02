Sorina Pintea, diagnosticată cu o boală autoimună gravă: „Am început să mă simt din ce în ce mai rău”

05:00

​​​​​​​Horoscop zilnic dragoste. Iata horoscopul de dragoste pentru azi, MARTI 4 FEBRUARIE 2020. Suntem in dispozitii vorbarete azi, gratie Lunii in Gemeni. Mercur a schimbat ieri zodia si este in Pesti, pregatindu-se de un frumos sextil cu imprevizibilul Uranus. Ce nu ai spus de ceva timp? Ce iti sta in gat si ai vrea sa verbalizezi? S-ar putea sa iti iasa spontan azi. Este o zi buna sa te conectezi cu oamenii, sa faci o scurta calatorie, sa scrii acel mail sau acea postare in social media. Mintea ne zumzaie activa, dar si creativa.