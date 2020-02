Cum te ajută drojdia de bere să pierzi kilograme. Principiul care face cura de slăbire mai uşoară

Cel mai frecvent disponibilă sub formă de pulbere sau sub formă de fulgi, drojdia de bere (nu cea de panificaţie, care are mai puţine valenţe nutriţionale) are o serie de caltăţi terapeutice uimitooare. Printre ele, şi capacitatea de a ţine greutatea sub control.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)