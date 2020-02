“Puștoaica lui Bote” și milionarul plătitor i-au dat ”fatala” la NUBA unuia dintre cei mai bogați copii ai României!

18:10

Al Pacino s-a împiedicat chiar pe scena unde a avut loc decernarea Premiilor BAFTA și a căzut! A fost imediat ajutat să se ridice, iar incidentul nu a stârnit nici măcar zâmbete, având în vedere că actorul este foarte iubit și respectat. Totul s-a întâmplat duminică seara, la Royal Albert Hall din Londra, acolo unde […]