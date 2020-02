Mihaela Rădulescu își mai dorește copii: „Încă vreo doi, trei copii”

20:20

Cătălin Botezatu a trecut prin momente greu de descries! Designerul a fost diagnoticat cu cancer, a făcut tratament, iar acum se simte mult mai bine. Juratul „Bravo, ai stil! Celebrities" a dezvăluit că nu a avut parte mereu de fericire, deşi, financiar, îşi permite orice. „Viața mea de dincolo de reflectoare nu există, pentru că […]