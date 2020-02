Ce le-a obligat Cristi Borcea pe toate soțiile lui să facă. Abia acum s-a aflat!

10:10

Formația lui Gică Hagi, Viitorul Constanța a revenit pe loc de play-off în Liga 1 după victoria pe care a obținut-o la limită, scor 2-1 (1-0) în Copou cu Poli Iași. Biletul Zilei » Atacăm al patrulea „verde” consecutiv al lunii cu selecții 100% din fotbal! Duelul din epilogul rundei a XXIII-a, prima programată în […] The post Rednic lăsat de Hagi să viseze la un debut de vis în Copou doar 80 de minute! appeared first on Cancan.ro.