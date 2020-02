Gabi Torje și-a găsit în sfârșit echipă, după 6 luni fără contract!

14:20

Joker este cel mai puternic candidat la Oscaruri în acest an, cu 11 nominalizări. Alte trei filme au fost mult mediatizate în această cursă: Once Upon a Time in Hollywood, 1917 și Parasite.Fie că am văzut sau nu aceste filme, cu toții am aflat deja măcar puțin din povestea lor. Și pentru că Premiile Academiei Americane de Film înseamnă concurență și imprevizibil, Fortuna oferă chiar și cote pentru a putea paria. ...