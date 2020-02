Handbal feminin: Andrea Lekic va pleca de la CSM Bucureşti la Buducnost Podgorica

15:20

Comisia Europeană vrea să intensifice lupta împotriva cancerului, în contextul în care unul din patru decese în UE este cauzat de această boală, conform unei statistici făcute publice marţi cu ocazia Zilei Mondiale de luptă împotriva cancerului, relatează DPA.Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iniţiază marţi un plan european de combatere a cancerului, însă primul pas va fi organizarea unei consultări publice pentru a aduna opinii de la doctori, oameni de ştiinţă, grupuri de sprijin şi lideri politici."Am studiat Medicina pentru a-i ajuta pe alţii să depăşească tristeţea şi neputinţa", a scris Von der Leyen pe Twitter.I studied medicine to help others, overcome sadness and helplessness. Today cancer survival rates are increasing, but still so much to do. Now as President of the @EU_Commission, I work with you on Europe's Cancer Beating Plan! We'll need everyone’s contribution. #WorldCancerDay— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 4, 2020 "Astăzi, ratele de supravieţuire în cazurile de cancer sunt în creştere, însă mai avem multe de făcut", a adăugat ea.Aproape 1,2 milioane de persoane au murit de cancer în 2016 în Uniunea Europeană, a anunţat marţi biroul de statistică a blocului comunitar, Eurostat, care a folosit cele mai recente date disponibile.Asta înseamnă 26% din totalul deceselor înregistrate în UE-27 (UE fără Marea Britanie).În rândul bărbaţilor bolnavi de cancer, cele mai multe decese le-au cauzat cancerul la plămâni, în timp ce în cazul femeilor a fost vorba de cancerul la plămâni, a precizat Eurostat.Procentul deceselor cauzate de cancer este mai mare printre bărbaţi decât în rândul femeilor.Cea mai ridicată rată a deceselor cauzate de cancer în UE s-a înregistrat în Ungaria, de 345 de morţi la 100.000 de locuitori, urmată de Croaţia (334), Slovacia (315) şi Slovenia (309).România s-a situat pe locurile 11-13, cu 277 decese la 100.000 de locuitori, la egalitate cu Irlanda şi Cehia.Ţările mediteraneene şi nordice au cele mai scăzute rate. Cipru a înregistrat cel mai mic număr de decese cauzate de diferitele forme ale acestei boli - 194 la 100.000 de locuitori.AGERPRES/(AS - autor: Ionuţ Mareş, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)