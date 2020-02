Sistem revoluționar de stocare a hidrogenului, la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi

17:40

Numărul copiilor scade de la an la an! Școlile de la sate rămân fără elevi Școli cu elevi pe care îi poți număra pe degete și care învață la grămadă! Aceasta este situaţia în foarte multe sate din România. Problema este că numărul copiilor scade de la an la an, iar clasele devin din ce în ce mai goale. Autorităţile nu au de ales decât să închidă aceste unităţi de învăţământ, iar copii să facă naveta....