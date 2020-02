GALERIE FOTO: I-a priit la EXATLON! Uite cum o ARDE acum fosta gimnastă Diana Bulimar!

13:20

Milla Jovovich, una dintre cele mai talentate și apreciate actrițe internaționale este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mămică pentru a treia oară și a făcut publice primele imagini cu mezina familiei. Actrița americană Milla Jovovich a devenit mamă pentru a treia oară, în urmă cu doar două zile. Evenimentul a avut loc într-o dată […] The post Milla Jovovich, mamă pentru a treia oară. Prima imagine cu bebelușul appeared first on Cancan.ro.