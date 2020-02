Cum se fac autorităţile că luptă cu accidentele tehnologice de pe platforma industrială Kronospan. Localnicii se tem că fumul poate cauza anomalii genetice

17:00

Sunt aproape 100 de ore de când Tibi Uşeriu a luat startul în nebunia de la Yukon Arctic Ultra. Nu are raclete pentru zăpadă, a avut probleme cu stomacul, are o degerătură, îl dor degetele, e un frig crâncen, iar elveţianul cu care s-a luptat mai toată cursa are un avans serios. „Îi ok!”, a spus Tibi în ultima convorbire telefonică.