Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind Planul european de luptă împotriva cancerului

Ministerul Agriculturii intenţionează să modifice actul normativ care stabileşte cadrul general de implementare a măsurilor din PNDR 2020, respectiv HG 226/2005, eliminând obligativitatea aplicării procedurii de achiziţie publică pentru selecţia firmelor de consultanţă în cazul măsurii 2 "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei".Modificările vor permite selecţia consultanţilor prin apeluri de depunere de proiecte, cum se aplică pentru restul măsurilor de investiţii din PNDR 2014 -2020, urmând ca, doar în cazuri excepţionale, să fie aplicată procedura de achiziţie publică. "Măsura de consiliere şi de consultanţă se realiza doar prin achiziţie publică pe actuala perioadă 2014-2020, dar şi pe fosta perioadă de programare 2007-2013, conform regulamentului european. Noi am lansat câteva proceduri de achiziţie, dar întrucât procesul era destul de greoi şi de durată ne afecta indicatorii de realizare în derularea măsurii. În urma modificării Regulamentului pentru dezvoltare rurală, acum un an, la nivel european, la cererea României şi a mai multor state din UE, s-a schimbat abordarea, astfel încât articolul care prevedea acest lucru nu a mai fost atât de strict în sensul de a se realiza numai prin achiziţie publică, ci şi prin selecţie de proiecte, cum se întâmplă la restul măsurilor de investiţii din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală", a declarat pentru AGERPRES Bogdan Alecu, director la Direcţia de Formare Profesională şi Asistenţă Tehnică la Autoritatea de Management pentru PNDR, din cadrul Ministerului Agriculturii.Acesta a precizat că, după modificarea regulamentului, care a revizuit normele de implementare ale politicilor pentru dezvoltare rurală ale UE pentru a le da o formă mai simplă şi mai axată pe rezultate, s-a efectuat modificarea şi în programul naţional, însă s-a trecut în fişa măsurii, pe lângă selecţia beneficiarilor prin apeluri de proiecte şi cea de achiziţie publică, dar numai în cazuri excepţionale."Noi, după modificarea regulamentului am făcut modificarea în program şi am trecut în fişa măsurii apeluri de selecţie, dar ne-am pus şi o plasă de siguranţă, respectiv dacă prin apeluri de selecţie nu reuşim să strângem suficiente firme de consultanţă care să implementeze proiecte pentru fermieri, să recurgem şi la achiziţie publică. Deci, şi una si alta, dar în principiu mergem pe selecţie de proiecte. Este o metodă mai bună faţă de cea pe achiziţie publică, deoarece dacă lansăm un lot, care putea fi un judeţ sau o regiune a ţării, veneau 5-6-10 firme şi câştigătorul era doar unul singur, iar ulterior în implementare puteau apărea probleme din diferite motive. Prin selecţia de proiecte nu vom mai avea pe o regiune, un judeţ, doar un singur câştigător, ci mai mulţi şi într-un fel dăm o mare şansă acelor firme de consultanţă locale, judeţene, care se pot implica, dar nu puteau să vină la achiziţia publică pentru că nu aveau o experienţă bogată ori cifra de afaceri cerută. Este un avantaj, deoarece o firmă de consultanţă dintr-un judeţ este mai apropiată de fermier decât una de la Bucureşti sau din alte oraşe mari", a explicat Alecu.Potrivit sursei citate, măsura 2 din PNDR, cu modificările menţionate, va fi lansată cel mai probabil în luna aprilie 2020.În prezent, modificările aduse Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat se află în consultare publică pe site-ul MADR. "După ce se va încheia această perioadă de consultare şi vom analiza observaţiile primite o vom trimite către ministerele avizatoare şi pe urmă va intra în Guvern. Până la sfârşitul lunii martie trebuie să avem ghidurile, iar în aprilie vom lansa această măsură", a adăugat directorul MADR.Prin măsura 2 "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei" din PNDR 2020 se va putea face consultanţă în rândul fermierilor pe îndeplinirea normelor de biosecuritate din fermele mici în contextul evoluţiei pestei porcine africane pe teritoriul României, dar şi pentru managementul riscurilor. "Noi avem mai multe planuri cu această măsură. Am vrea să facem consiliere pentru pesta porcină africană, astfel încât aceşti consultanţi să poată să-i ajute pe micii fermieri în special în îndeplinirea normelor de biosecuritate în fermele mici şi mijlocii cu precădere. De asemenea, vrem să facem consultanţă în managementul riscurilor. Vrem să facem consultanţă fermierilor şi în ceea ce priveşte gestionarea riscurilor precum şi metodele de asigurare a animalelor şi a culturilor, dar şi pentru alte riscuri pe care asigurătorii nu le fac acum în piaţa. De exemplu, dăunătorii din agricultură şi epizootiile din zootehnie nu sunt asigurate acum de asigurătorii privaţi din piaţă", a subliniat Bogdan Alecu.În privinţa bugetului alocat acestei măsuri, reprezentantul MADR a precizat că s-a stabilit la circa 7 milioane de euro, numărul maxim de fermieri care vor beneficia de aceste măsuri de consultanţă va fi de aproximativ 38.000 iar regulamentul european prevede cel mult 1.500 de euro pentru o fermă pentru serviciul de consultanţă."Regulamentul spune că avem voie maximum 1.500 de euro per firmă de consultanţă pe fermă. E un maxim, dar nu va fi chiar la 1.500 de euro, va fi mai jos. Cu siguranţă pentru pesta porcină vom avea un alt tip de buget, pentru că pe biosecuritate sunt altfel de consultanţi şi va trebui să oferim un tip specific de consultanţă. Noi vrem să targetăm fermele mici, de la 5 la 30 de capete, fermele de familie. Facem nişte analize împreună cu ANSVSA pe partea aceasta pentru a stabili numărul de fermieri şi către cei care ne vom adresa şi pe urma vom face şi bugetele pe judeţe şi regiuni", a mai spus directorul Direcţiei de Formare Profesională şi Asistenţă Tehnică la Autoritatea de Management pentru PNDR, din cadrul Ministerului Agriculturii.Potrivit proiectului de HG publicat pe site-ul MADR, în urma modificării Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 prin Regulamentul (UE) 2017/2393 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2017, implementarea Măsurii 2 se poate realiza prin selectarea beneficiarilor măsurii, în speţă a furnizorilor de servicii de consiliere, prin apeluri de expresii de interes, cu respectarea principiilor unei proceduri de selecţie obiective, transparente şi deschisă atât organismelor publice, cât şi celor private.În urma acestei modificări legislative a Regulamentului european a fost eliminată obligativitatea aplicării procedurii de achiziţie publică, procedură aplicabilă până la acel moment pentru implementarea Măsurii 2."Pentru a fi în acord cu modificările propuse de Regulamentul european, MADR a modificat prevederile PNDR 2014-2020, modificare aprobată de Comisia Europeană în 23.01.2019, precizând că procesul de selecţie a furnizorilor de consiliere se realizează de către MADR, prin evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte, urmând ca, doar în cazuri excepţionale, să fie aplicată procedura de achiziţie publică", se arată în proiect.Prin această modificare a PNDR care face obiectul reglementării prin HG nr. 226/2015 se urmăreşte, pe de o parte, evitarea blocajelor şi facilitarea parcurgerii procedurilor de evaluare şi selecţie, prin scurtarea termenelor de la lansarea apelului până la selectarea şi contractarea beneficiarilor şi, în special, extinderea posibilităţilor de a oferi servicii de consiliere de către un număr cât mai mare de furnizori.În cazuri excepţionale, care fac obiectul reglementării prin cadrul naţional de implementare, respectiv HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR, evaluarea şi selecţia beneficiarilor poate fi realizată pe baza unei proceduri elaborate de MADR în conformitate cu legislaţia privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, complet armonizată cu legislaţia Uniunii Europene privind achiziţiile publice."Prin urmare, prezenta propunere de modificare a HG nr. 226/2015 armonizează prevederile cadrului naţional de implementare cu prevederile PNDR 2014-2020 şi ale legislaţiei europene şi dă posibilitatea ca, în sesiunile viitoare, Măsura 2 - "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei" să fie implementată prin procedura simplificată, respectiv apeluri de propuneri proiecte, aşa cum se realizează în prezent implementarea Măsurii 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare", dând astfel posibilitatea ca mai mulţi ofertanţi să fie selectaţi în vederea îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor prevăzuţi în PNDR", arată documentul citat. 