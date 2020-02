Organizatorii concertului Larei Fabian spun că o vor da în judecată pe artistă pentru anularea show-ului

19:20

Comisia Europeană a lansat marţi o consultare publică pentru a pregăti până la sfârşitul anului un plan de luptă împotriva cancerului, cauza unui deces din patru în Europa, transmite AFP.În fiecare an, în Uniunea Europeană 3,5 milioane de persoane sunt diagnosticate cu cancer, iar 40% din cazuri sunt legate de 'cauze ce ar putea fi evitate'. Aceasta este o problemă de sănătate gravă, care va afecta în mod direct 40 % dintre cetăţenii UE, cu un impact important asupra economiilor şi sistemelor de sănătate europene. În România, 52.000 de oameni îşi pierd viaţa anual din cauza cancerului, arată Comisia Europeană într-un comunicat.'Împreună, putem face diferenţa: prin prevenţie şi cercetare, printr-o nouă strategie în materie de date şi printr-o egalitate de tratament în toată Europa', a dat asigurări preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului.Într-un discurs în Parlamentul European de la Bruxelles, Ursula von der Leyen, medic de formaţie, a vorbit despre decesul surorii sale mai mici, la numai 11 ani, din cauza unui sarcom, pe când ea însăşi avea 13 ani.În discurs, şefa Comisiei a făcut referire la Stella Kyriakides, comisarul european responsabil cu acest plan şi supravieţuitoare a unui cancer la sân.'Niciuna dintre poveştile noastre nu este ieşită din comun. Toată lumea are un prieten, un coleg, o rudă care s-a confruntat cu aşa ceva', a remarcat ea.'Ar trebui să avem toţi acces la sănătate', a mai spus Ursula von der Leyen. 'În jur de 25 de state au programe de depistare a cancerului la sân. Este bine! Dar numai 20 fac acelaşi lucru pentru cancerul de colon. O femeie suferindă de cancer de col uterin care trăieşte în România are un risc de 16 ori mai mare de deces decât o femeie care trăieşte în Italia', a regretat ea, citată de AFP.'Experienţa mea mi-a deschis ochii asupra a ceea ce trebuie făcut pentru ameliorarea conştientizării, prevenţiei, ruperea tăcerii şi stigmatizării. Aceasta mi-a arătat că nu toţi pacienţii au acces la un tratament optim, la medicamente abordabile şi la sprijin psihologic', a subliniat şi comisarul european pentru sănătate şi siguranţă alimentară, Stella Kyriakides.Planul european de luptă împotriva cancerului, care va fi prezentat până la sfârşitul acestui an, va propune acţiuni pentru fiecare etapă esenţială a bolii:-Măsuri de prevenire: Prevenirea este cel mai simplu şi mai eficient mod de a reduce incidenţa cancerului în UE. Măsurile în materie de prevenire ar putea include un acces mai bun la o alimentaţie sănătoasă şi la acoperire vaccinală; măsuri de reducere a factorilor de risc de mediu, cum ar fi poluarea şi expunerea la substanţe chimice; cercetarea şi sensibilizarea;- Depistarea şi diagnosticarea precoce: Măsurile de îmbunătăţire a şanselor de a obţine rezultate prin diagnosticarea precoce ar putea include creşterea gradului de acoperire a populaţiei ţintă pentru depistarea cancerului; utilizarea intensivă a soluţiilor digitale şi asistenţă tehnică pentru statele membre;- Tratament şi îngrijire: Măsurile de îmbunătăţire a rezultatelor îngrijirii şi tratamentului cancerului ar putea include îmbunătăţirea accesului la tratamente de înaltă calitate şi adoptarea de noi terapii; măsuri de asigurare a disponibilităţii şi accesibilităţii din punct de vedere financiar a medicamentelor esenţiale; inovare şi cercetare;- Calitatea vieţii: Măsurile de asigurare a celei mai bune calităţi posibile a vieţii pentru pacienţii care suferă de cancer, pentru supravieţuitori şi pentru îngrijitori ar putea include măsuri de îmbunătăţire a reintegrării profesionale; prevenirea discriminării; acordarea de îngrijiri paliative şi transferurile de bune practici.Potrivit Eurostat, în 2016, aproape 1,2 milioane de persoane au decedat în urma unui cancer în Europa.Cele mai ridicate rate ale deceselor legate de cancer s-au înregistrat în Ungaria, Croaţia, Slovacia şi Slovenia, iar cele mai scăzute în Cipru, Finlanda, Malta, Suedia şi Spania.AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)