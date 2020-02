Dancă: Programul 'Prima casă' continuă şi în acest an, cu un plafon de aproximativ 2 miliarde lei

01:20

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a anunţat, marţi seara, că face un inventar al problemelor pe care le generează legea pensiilor în vigoare, grupate pe 40 de probleme mari, ce vor fi prezentate în scurtă vreme."Nu este vorba despre a elabora o nouă lege, ci, aşa sunt eu, am preferat să fac o inventariere a tuturor problemelor pe care legea în vigoare le generează şi să ştiţi că nu sunt puţine. Multe dintre ele pleacă din reglementările privind acordarea sporurilor permanente la care pensionarii s-ar aştepta să se adauge alte sporuri, astăzi considerate nepermanente şi neluate în calcul. Nu am în vedere o nouă lege a pensiilor, pentru că ar bulversa total sistemul, care se descurca şi aşa greu. Dacă sunt necesare corecţii în cadrul legal, în scurtă vreme, după ce termin această evaluare bazată pe informaţii, foarte multe informaţii de la pensionari (...) îmi prezintă tot felul de probleme, pe care acum le pun pe categorii de intervenţii, şi o să avem imaginea clară în cel mult o săptămână, care dintre ele se pretează la intervenţii punctuale asupra cadrului legal, care ţin de management, care ţin de o practică neunitară, care sunt generate de decizii complet diferite de la o instanţă la cealaltă pe speţe similare şi atunci o discuţie despre jurisprudenţă pe aplicarea legii pensiilor merită făcută", a declarat ministrul Muncii, la Realitatea Plus.Ea a precizat că problemele identificate vor fi prezentate în scurtă vreme şi vor arăta cât de prost a fost gestionat sistemul public de pensii."Am un inventar şi aveam mai multe, dar le-am grupat pe 40 de probleme mari pe care le voi prezenta în scurtă vreme şi veţi vedea, în primul rând, ce prost a gestionat sistemul public acest domeniu al pensiilor şi cât de rudimentar lucrăm astăzi, în condiţiile în care sunt probleme în arhivă, la documentele din spate, la documente care ţin de viaţa unui om, de anii săi de muncă", a spus Violeta Alexandru.Aceasta a reiterat că sunt bani în buget pentru majorarea pensiilor în acest an şi că nu vor fi schimbări în acest sens, subliniind însă că urmăreşte semnalele date de specialişti în privinţa impactului acestei majorări."Urmărim aceste semnale. Evoluţia economică a României impactează major asupra surselor de venituri, dar nu am niciun element să transmit vreo schimbare cu privire la creşterea sau îngheţarea creşterii pensiilor. Este adevărat, lucrurile sunt în continuă evoluţie în economie. Atât eu, cât şi colegul meu, domnul ministru Cîţu (ministrul Finanţelor, Florin Cîţu n.r) urmărim şi ţinem aproape toate elementele, toate cifrele economice cu privire la veniturile în buget. Legea în vigoare, din perspectiva angajamentului pe care l-am luat, rămâne în continuare obligaţia noastră. Nu am niciun element concret azi să transmit, nici voalat nici direct, că se preconizează nişte schimbări. În mod evident nu pot să admit acest lucru. Urmărim evoluţia economiei, a încasărilor la buget, urmărim toate aceste elemente, pentru că nu avem cum altfel. Am o obligaţie pe care premierul mi-a subliniat-o şi anume: introdu toate sumele necesare în buget, ceea ce am făcut. Bugetul a fost votat. Nu a existat nicio schimbare. Legea în vigoare în acest moment trebuie respectată, acesta este mandatul pe care îl am", a mai afirmat ministrul Muncii.AGERPRES/(AS-editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Daniela Juncu)