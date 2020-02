Coronavirus: 500 de morţi şi 24.000 de infectaţi. "Nu am văzut atâţia pacienţi în 20 de ani de când lucrez. E ca aglomeraţia de Festivalul Primăverii în spital"

08:20

Primul retrograd al anului 2020 are loc incepand cu 17 februarie si este al planetei comunicarii, gandirii, tehnologiei, calatoriilor pe distante scurte Mercur ce va fi in Pesti. Insa pana atunci, Mercur va fi 2 saptamani in miscare directa in aceasta zodie in care nu este in elementul sau. Din 3 februarie, Mercur intra in visatorii Pesti, moment la care incepe si faza de umbra pre-retrograda.