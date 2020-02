Andrei Duban, primele declarații după ce și-a văzut soția în brațele altuia, la Survivor România: „Este absolut…”

21:40

Un virus periculos ameninţă tomatele şi ardeii din Franţa, după ce a afectat mai mulţi producători de legume din Spania, Italia, Olanda, Grecia sau Marea Britanie. Avertismentul a fost lansat de Agenţia pentru Alimentaţie, Sănătate, Securitate Profesională şi de Sănătate din Franţa (Anses). Virusul se numeşte Tomato brown rugose fruit virus (ToBREV) şi este inofensiv […] The post Atenție, români! Roșiile și ardeii, amenințate de un virus periculos! Cresc prețurile? appeared first on Cancan.ro.