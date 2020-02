Așa da! Bianca Drăgușanu „a rupt gura târgului”, după ce a urcat într-un Ferrari de lux, de 400.000 de euro. La volan nu era Alex Bodi!

23:40

Niciun cuvințel nu a scos Florin Salam de trei zile, după nedoritul „show" pe care l-a făcut cu partenera de viață, Roxana Dobre, duminică, la două dimineața. Celebrul manelist stă, acum, închis în locuința lui din "cartierul milionarilor" și așteaptă, probabil, ca timpul să mai spele din "păcate".