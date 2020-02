După scandalul cu Andreea Tonciu, Maria Ilioiu este desființată și de Raluca de la Bambi: „Trotuarul nu poate fi înlocuit cu platoul de filmare”

23:40

S-a iubit cu Andreea Raicu, Lili Sandu sau Cristina Rus, iar acum și-a găsit partenera ideală în… Republica Moldova. Gabriel Stati, moștenitorul român al unei averi de două miliarde de euro, se căsătorește, a doua oară, cu un super-model de la Chișinău, pe nume Anastasia Fotachi. Viitoarea soție este, fără nicio exagerare, demențială!