Cîţu: MFP vrea să împrumute 5 miliarde lei în februarie; suma poate să fie mai mare sau mai mică

Ministerul Finanţelor a anunţat că are în plan să împrumute 5 miliarde de lei în luna februarie, dar totul depinde de condiţiile pieţei, iar suma finală poate să fie mai mare sau mai mică, a anunţat ministrul de resort, Florin Cîţu, într-o postare pe pagina sa de Facebook."Transparenţă 100%! În luna februarie MF a anunţat că are în plan să împrumute 5 miliarde lei. Bineînţeles, este vorba de o ţintă. Totul depinde de condiţiile pieţei, iar suma finală poate să fie mai mare sau mai mică. Dar de ce trebuie să se împrumute MF? Două motive: deficitul bugetar estimat pentru acest an; plata împrumuturilor care vin la scadenţă din anii anteriori. De aceea, eu doresc surplus la buget. Să plătesc împrumuturile făcute de socialişti din surplus şi să nu fie nevoie să mă împrumut din nou. Lucrurile sunt simple şi mă miră că există confuzie şi nu doar la socialişti. Cum am ajuns aici? Foarte simplu. Socialiştii de la PSD sunt incompetenţi, iresponsabili şi interesaţi doar de buzunarul propriu, nu de sănătatea economiei. Au trecut prin parlament două legi cu impact bugetar negativ major - fără surse de finanţare - Legea salarizării şi Legea pensiilor", a scris ministrul.El a menţionat că în fiecare lună de la buget se plătesc: aproximativ 11 miliarde de lei pentru pensii şi ajutoare sociale, aproape 9 miliarde lei salarii în sectorul bugetar, circa 4 miliarde de lei pentru medicamente şi bunuri şi servicii şi aproximativ un miliard de lei pentru subvenţiile în agricultură în avans. Ministrul Finanţelor a precizat că mai sunt şi alte cheltuieli majore."Se vede clar că avem 4,5 miliarde lei fără acoperire şi banii trebuie luaţi de undeva. PSD, când a trecut legile prin Parlament, le-a lăsat fără sursa de finanţare - subminarea economiei naţionale? Nu există secrete aici. Anunţ la început de an necesarul de finanţare pentru tot anul. La început de lună ţinta pentru luna respectivă. Pieţele ştiu când încerc să împrumut de pe piaţa locală. Ce fac eu diferit? Ţintesc surplus bugetar pe termen mediu. Pieţele au încredere şi ne premiază cu dobânzi mai mici. Doar aşa pot să reduc datoria publică şi implicit sumele împrumutate. Deja am început cu un deficit mai mic în 2020", a adăugat şeful de la Finanţe. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Oana Tilică, editor online: Irina Giurgiu)

