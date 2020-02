Iftime pune tunurile pe Gigi Becali: „Vintilă e antrenor de FCSB?! Doamne, Dumnezeule…!”

09:00

Fanii show-ului Exatlon sunt în extaz! Doi „faimoși" au decis să formeze un cuplu și, după o bună perioadă în care au ținut totul ascuns, acum au găsit oportunitatea de a-și exprima iubirea în public și de a da adevărul pe față: sunt tineri, se iubesc și se potrivesc! Este vorba de nimeni alții decât […]