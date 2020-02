Legenda clubului Dinamo, Ion Marin, vine joi dimineață la GSP Live, de la 09:01

Costin Ștucan îl are invitat, joi dimineață, începând cu ora 09:01, pe Ion Marin, câștigător a 5 titluri de campion în tricoul „câinilor”.Fostul jucător și antrenor al echipei din Ștefan cel Mare va vorbi despre perioada dificilă prin care trece clubul său de suflet, ce părere are despre implicarea suporterilor la club, cum se poate redresa Dinamo, dar și despre echipa națională a României, care are, luna viitoare, meciul de baraj împotriva Islandei. ...

