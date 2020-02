Antonia a recunoscut totul! A ajuns pe mâna medicilor și s-a operat la sâni: „Totul este în regulă, sunt foarte fericită”

09:40

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Gigi Becali este un om cu suflet mare, care a ridicat case, biserici și a donat fără nicio reținere sume uriașe de bani, oamenilor nevoiași. Cazul unui tată cu un picior amputat, care se plângea că nu-și poate crește singur cei 6 copii l-a sensibilizat pe […] The post Și-a violat fata cea mare! Scene înfiorătoare în casa donată de Gigi Becali unui bărbat fără un picior care se plângea că nu își poate crește cei 6 copii appeared first on Cancan.ro.