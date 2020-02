Preşedintele AEP: Suntem pregătiţi pentru alegerile locale şi parlamentare

13:30

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Bogdan Vintilă, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa nu traversează un moment de panică după înfrângerea cu CFR Cluj, din primul meci oficial al anului, jucătorii având posibilitatea în partida restanţă cu FC Voluntari să demonstreze că valoarea lor este alta."Suntem înaintea unui joc foarte important pentru noi, care ne poate urca în clasament. Sunt trei puncte importante şi jucătorii sunt pregătiţi pentru a face un joc foarte bun şi pentru a câştiga. Foarte greu să-i pregătesc după înfrângerea de la Cluj nu a fost, pentru că a doua zi şi-au dat seama unde am avut anumite probleme şi sunt dornici să arate că locul nostru este mult mai sus în clasament. Au înţeles singuri ceea ce aveau de înţeles, nu trebuie să-i motivez eu. Ai şansa la 2-3 zile să demonstrezi că valoarea ta e alta. Am stat de vorbă cu ei, e o problemă mentală mai mult, nu cred că este un moment de panică. E un proces normal pe un început de an, de a intra mai greu în jocuri. Aceste lucruri te călesc, trebuie să rezişti. Dacă nu rezişti şi ai cedat, mai ai de lucru", a declarat Vintilă.Tehnicianul este încrezător că viitoarele partide cu CFR Cluj, din play-off-ul Ligii I, vor arăta altfel: "Eu consider că se vor schimba lucrurile în meciurile viitoare cu CFR Cluj. Mi-am învăţat şi eu lecţia în acest meci şi cred că la următorul meci vom arăta altfel. Din punctul meu de vedere, meciul cu CFR Cluj e istorie. Eu am în faţă un joc diferit pe care trebuie să-l pregătesc. Eu nu vreau să comentez declaraţiile patronului. Criticile au venit din momentul în care am apărut aici. Criticile nu mă deranjează atât timp cât sunt constructive, nu este un moment foarte greu".Bogdan Vinitilă a comentat şi declaraţiile patronului referitoare la faptul că Olimpiu Moruţan şi-a cumpărat o maşină scumpă, ''de peşte'', afirmând totodată că nu va mai fi folosit la meciurile viitoare."Eu i-am transmis lui Moruţan să se ridice la valoarea maşinii, adică să muncească, pentru că are talent, are calitate. Sunt alături de el. Nu ştiu dacă a dat toţi banii dintr-un an pe maşină, dacă a dat toţi banii jos, nu ştiu cât are salariul, nu sunt probleme care să mă intereseze. Pe mine mă interesează ca el să aibă un randament bun în cadrul echipei. Ce face el în viaţa extrasportivă, dacă îi afectează viaţa din teren, da, atunci mă interesează. Dacă nu, e problema lui", a mai spus Vintilă.Antrenorul FCSB a râs atunci când a fost rugat să comenteze zvonurile apărute în presa din Turcia, conform cărora jucătorul Arda Turan ar urma să semneze un contract cu formaţia sa: "Nu comentez aşa ceva. Nici nu ştiu cât are salariul Arda Turan ca să poată să vină încoace. Hai să vorbim lucruri serioase".Referitor la partida cu FC Voluntari, din cadrul etapei a 18-a a Ligii I, amânată în decembrie din cauza vremii nefavorabile, Vintilă a spus că adversarei îi lipseşte omogenitatea, având în componenţă foarte mulţi jucători noi."E o echipă care a făcut multe schimbări, cu un antrenor nou, cu o abordare diferită a jocului. Vom vedea mâine cum se vor prezenta, pentru că după cum am văzut în primul joc este o echipă puternică, experimentată, dar lipsită de omogenitate. Sunt mulţi jucători care au venit acum", a afirmat Bogdan Vintilă.Jocul restanţă dintre FC Voluntari şi FCSB, din cadrul etapei a 18-a a Ligii I, se va disputa joi, cu începere de la ora ora 20:00, pe Stadionul ''Anghel Iordănescu'' din Voluntari.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)