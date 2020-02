Victor Negrescu, despre votul la moţiunea de cenzură: Excesul de putere a fost sancţionat / Există soluţii pentru o nouă majoritate

14:40

Almeda Errell este căsătorită cu un bărbat mai tânăr chiar şi decât nepoţii ei. Deşi fiul femeii nu a fost de acord cu relaţia mamei sale, aceasta nu a ţinut cont de părerile celor din jur şi a spus da, când Gary Hardwick a cerut-o în căsătorie. Yess!! We still love One Direction. Always. ️ #1d #onedirection #tiktok A post shared by Gary & Almeda (@garyandalmeda) on Nov 16, 2019 at 11:26am PST Cei doi s-au cunoscut pe vremea când tânărul avea 17 ani, la o petrecere şi şi apoi timp de două săptă...