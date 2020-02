Mai mulţi copaci au fost doborâţi de vijelie, iar traficul feroviar a fost blocat în Suceava

19:30

„Prioritatea noastră zero este ca cei aflaţi în trafic să ajungă în siguranţă la destinaţie. Pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie ca tot ce am pregătit să funcţioneze ca la carte. Cei care nu îşi vor face treaba indiferent de poziţia pe care o ocupă vor răspunde!”, spune Lucian Bode, ministrul interimar al Transporturilor. Miercuri a avut loc, la sediul Ministerului, şedinţa Comandamentului Central de Iarnă care funcţionează la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Com...