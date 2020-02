Victor Ponta: „Eu, până ieri, nu voiam să votez moţiunea de cenzură”

00:40

CALENDAR ORTODOX 6 FEBRUARIE. Sfantul Varsanufie cel Mare si Ioan Profetul, ucenicul acestuia, au trait in secolul al VI-lea, in timpul domniei imparatului Iustinian I (483-565). Au dus o viata ascetica in manastirea Avvei Serid din Palestina, langa orasul Gaza. Cei doi Sfinti Parinti au explicat foarte deslusit necesitatea calauzirii spirituale si a supunerii fata de un povatuitor duhovnicesc. Acesti Sfinti Parinti ne sfatuiesc sa nu facem nimic fara a-l intreba pe parintele nostru duhovnicesc.