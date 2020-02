SUA: Trump a fost achitat în procesul de destituire

00:40

Laura Coman, Loredana Toma, Bianca Pascu, Simona Halep, Robert Glinţă şi Mirel Rădoi se află pe lista celor mai buni performeri sportivi ai anului 2019, premiaţi miercuri seara, la Gala Fundaţiei Alexandrion, la Hotel Radisson Blu din Capitală.Laura Coman, campioană europeană la puşcă aer comprimat 10 m, prima tricoloră calificată la JO 2020, a fost aleasă cea mai bună sportivă la tir, prin votul reprezentanţilor mediei sportive.''Vreau să mă concentrez strict pe Jocurile Olimpice şi după voi fi liberă la declaraţii. Sper să vin cu noutăţi, cu veşti bune şi să ne bucurăm cu toţii. A urmat o perioadă de relaxare după calificare, o vacanţă binemeritată şi ne-am apucat acum de treabă, aşa cum făceam şi înainte de calificare. Suntem focusaţi pe JO, pe competiţiile dinainte, şi sperăm să fie aşa cum ne dorim. O medalie olimpică de aur ar însemna un vis împlinit, că tot ce am făcut în ultimii zece ani a prins contur în adevăratul sens al cuvântului. În sfârşit mă bucur pe deplin de toată munca mea şi acum urmează un nou început. În perioada următoare vor fi ore foarte intense de antrenament, va urma apoi o perioadă în care mă voi relaxa puţin pentru a putea să prind maximum de formă la Jocuri şi să nu ajung foarte obosită. Consider că JO reprezintă un concurs ca orice alt concurs şi mă pregătesc cu aceeaşi forţă de muncă, cu acelaşi entuziasm. Nu vreau să creez o presiune în plus pentru mine doar pentru că sunt JO. Pentru mine este doar un concurs şi eu la concursuri dau ce am mai bun. Indiferent de culoarea medaliei, indiferent de cum mă voi comporta în ziua concursului, sunt sigur că o voi lua de la capăt, pentru că simt că mai am mulţi ani de acum înainte de oferit acestui sport'' , a declarat sportiva de la CS Dinamo.Bianca Pascu, locul 9 în clasamentul mondial de la sabie feminin, la un pas de calificarea olimpică, a fost aleasă cea mai bună scrimeră din 2019, datorită bronzului de la Mondiale.''Mai avem două concursuri până se va trage linie. În momentul de faţă sunt nr. 9 mondial şi sunt calificată dacă se trage acum linie. Dar mai sunt două concursuri şi trebuie să mai acumulăm puncte. Important este să acumulez cât mai multe puncte la următoarele concursuri. După calificare, o să ne facem un nou plan pentru Olimpiadă. Voi continua să mă antrenez în continuare cu Florin Zalomir şi Cosmin Hănceanu. Nu îmi e de ajuns doar să ajung la Tokyo, vreau să merg acolo şi să iau o medalie, cred că ăsta e cursul vieţii mele'', a spus Pascu (CS Dinamo).Alina Vuc, cea mai bună sportivă de la lupte, vicecampioană mondială la 50 kg, stilul liber, a declarat: ''Este pentru a doua oară când sunt premiată în cadrul acestei gale. Mă bucură acest premiu. Noi suntem acum în pregătire la Poiana Braşov, totul decurge bine, iar de azi într-o săptămână va începe competiţia pentru mine, la Campionatul European. Sper să urc pe o treaptă cât mai înaltă acolo. Nu cred că am presiune acum, presiunea va fi la JO. Acum este doar un turneu de pregătire, unde toată lumea se aşteaptă să fiu din nou pe podium şi eu mă aştept la lucrul acesta. În ultima perioadă m-am pregătit şi cu băieţii şi îmi perfecţionez totul. Anul acesta am un singur obiectiv, Jocurile Olimpice''.Marian Drăgulescu, calificat la a cincea sa Olimpiadă, a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului în gimnastică.''Pregătirea merge bine, sunt sănătos, am putere de muncă, motivaţie, tot ce trebuie. În martie am şi prima competiţie şi sper ca lucrurile să meargă în direcţia bună. Jocurile Olimpice sunt cea mai mare competiţie din viaţa unui sportiv, te pregăteşti patru ani ca să ajungi acolo şi am câteva secunde, cât durează exerciţiul, tot ce am învăţat în anii aceştia şi cât m-am pregătit. Mai am şi un campionat european la sfârşitul lui mai, aşa că sper să cresc în pregătire şi să am zile bune de pregătire. Medalia olimpică de aur este singura care îmi lipseşte, aşa că spre acea medalie ţintesc. În fiecare zi, în sala de antrenament, mă gândesc la lucrul acesta'', a spus gimnastul de 39 de ani.Loredana Toma şi Elena Andrieş, campioane europene de haltere, înotătorul Robert Glinţă, medaliat cu bronz european la 100 m spate, şi Simona Halep, campioana de la Wimbledon, care nu a fost prezentă la gală, au completat lista celor mai buni sportivi din 2019 la disciplinele lor.Mirel Rădoi, care a calificat naţionala Under-21 la CE 2019 şi la JO 2020, a fost ales cel mai bun antrenor, alături de Constantin Ştefan, care a condus-o pe CS Dinamo de două ori în grupele Ligii Campionilor la handbal masculin.Trei trofee pentru cele mai bune speranţe ale sportului românesc au mers către David Popovici, campion la 100 m liber la FOTE 2019, Ianis Dumitru, fiul campioanei olimpice de judo Alina Dumitru, şi fotbalistul Adrian Dorobanţu.Trofeul de excelenţă a fost acordat fostului portar Helmuth Duckadam, în timp ce Ciprian Anton, primul antrenor de tenis în fotoliu rulant din ţară, a fost distins cu un premiu special.AGERPRES/(AS/autor: Teodor Ciobanu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Daniela Juncu)