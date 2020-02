Călin Popescu Tăriceanu: "E regretabil că Iohannis parcurge o etapă care nu servește democrației și viitorului țării"

04:10

Horoscop zilnic dragoste. Iata horoscopul de dragoste pentru azi, JOI 6 FEBRUARIE 2020. Astazi avem Luna in Rac, cu doar trei zile inainte de spectaculoasa Luna plina in Leu. Cu energia Lunii in Rac, este timpul sa te ocupi mai mult de caminul tau. Drumurile, intalnirile, discutiile, calatoriile, cumparaturile ar trebui sa fie finalizate.