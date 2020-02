„Este făcătură”. Andrei Duban, o nouă reacție scandaloasă după ce soția lui a fost prinsă în brațele lui Ghiță de la Survivor România

19:10

Veronica Stegaru, tânăra mamă supranumită Vulpița, a anunțat în direct, la TV, că se desparte de soțul ei. Viorel Stegaru a fost surprins de decizia partenerei sale de viață care nu i-a fost fidelă în ultima perioadă. Ei au o fetiță de doi anișori.