Tramvaie blocate în Capitală din cauza zăpezii. Unde sunt cele mai mari probleme

Academia americană de film a spus rămas bun unei „legende a Hollywood-ului”.Actorul şi regizorul Kirk Douglas a murit pe 5 februarie, la vârsta de 103 ani. Cunoscut din filme ca „Spartacus”, „Paths of Glory”, „Ace in the Hole” şi „Out of the Past”, dar şi ca important actor de teatru, Kirk Douglas a fost unul dintre ultimii reprezentanţi ai epocii de aur a Hollywood-ului. Pe lângă rolurile interpretate, a fost activist politic, scriitor şi filantrop.