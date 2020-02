Cine sunt laureații celei de-a cincea ediții a Galei Trofeelor Alexandrion

23:00

O adolescentă de 16 ani din comuna Costești, județul Vâlcea a dispărut de acasă în urmă cu două zile. Familia îndurerată și autoritățile cer ajutorul oamenilor pentru a o găsi. Maria Magdalena este fata ce a dispărut. În urmă cu două zile, bunicul adolescentei a mers la poliție pentru a raporta dispariția nepoatei. Se pare […]