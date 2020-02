Pro TV, afaceri de 188 mil.dolari, în scădere cu 6%, dar profit de 87 mil.dolari, în creştere cu 2,3%

17:10

Potok Philippe a incercat sa faca o "gluma" in timp ce se afla intr-un avion. Instagrammerul de 38 de ani a incercat sa faca o farsa in timpul unui zbor pe ruta Toronto-Jamaica. Acesta a inceput sa tipe sub forma de gluma ca are coronavirus, moment in care avionul s-a intors si a revenit in Toronto. Potok Phillipe a fost arestat si acuzat de tulburarea linistii publice dupa ce zborul in care se afla si inca un avion au fost nevoite sa isi anuleze calatoria din cauza "farsei". Starul din social m...