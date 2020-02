Consultări-maraton la Cotroceni pentru desemnarea noului premier / Ce au declarat liderii PSD după întâlnirea cu Iohannis

11:40

După ce a marcat, Ianis Hagi a căutat o cameră de filmat de pe teren, pentru a-i transmite un mesaj tatălui său. „La mulţi ani, tata! Te iubesc!”, i se poate citi pe buze mijlocaşului de 21 de ani. What a night Very special day for me, Happy Birthday Dad! Great effort and team spirit today! Very happy to score my first goal and more importantly get 3points @RangersFC. Thank you for the support, let’s keep going #loveyoudad ️#faith pic.twitter.com/S9oyVdFNUu — Ianis Hagi (@IanisHagi10)...