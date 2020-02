Anamaria Prodan, bijuterii și ținută de zeci de mii de euro la avanpremiera reality show-ului ”Prodanca și Reghe. Prețul succesului”

11:10

Viscolul de azi-noapte, din București, a făcut ferestrele bucureștenilor să ”tremure”, dar atunci când vorbești despre Loredana Chivu situația se află, de fiecare dată, sub control. Vedeta s-a pregătit cum a putut mai bine pentru a face față intemperiilor anunțate de meteorologi prin coduri roșii, portocalii și galbene, iar rezultatul a fost postat în mediul […] The post O să râzi cu lacrimi! Cum a ieșit Loredana Chivu îmbrăcată azi-noapte, pe viscolul din București appeared first on Cancan.ro.