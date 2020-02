„De la grajd, la vedetă, şi înapoi în grajd” sau care este istoricul celor mai bogate familii din lume care au construit imperii de mii de miliarde de dolari

14:40

Potrivit estimărilor ARMO (Asociaţia Română a Magazinelor Online), sectorul de e-commerce a depăşit pragul de 4,3 miliarde de euro la finalul anului 2019, cu 20-22% mai mult decât în 2018 când valoarea comerţului online a fost estimată la aprox. 3,6 miliarde de euro. Ritmul de creştere 2019 vs. 2018 a fost mai redus comparativ cu 2018 vs. 2017, când rata de creştere de la un an la altul a fost de aprox. 30%. Valoarea de peste 4,3 miliarde de euro face referire la toate tranzacţiile generate din...