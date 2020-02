FC VOLUNTARI // Alexandru Tudorie a revenit la ilfoveni. N-a confirmat în Rusia

16:10

Dinamo e cea mai slabă pe terenurile adverse, dar are nevoie de victorie pe stadionul „lanternei” FC Voluntari, echipa cu cele mai puține puncte obținute pe propriul gazon. FC Voluntari - Dinamo se joacă duminică, de la ora 17:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe Look Plus, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. Ca să continue cursa pentru play-off, roș-albii trebuie să obțină victoria duminică seară, la Voluntari. ...