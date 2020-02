L-a refuzat, apoi a câștigat! Catrinel Menghia, dedicație surpriză: ”Propunerea a venit…”

13:20

Administrația Națională de Meteorologie anunța, ieri, că foarte multe județe din România se vor afla, în orele imediat următoare, sub coduri roșii, portocalii și galbene, iar vremea se va înrăutăți. În București, viscolul s-a dezlănțuit întreaga noapte, iar dimineața se depusese deja un strat consistent de zăpadă. Firește, cei mai mulți dintre bucureșteni au preferat […] The post Pe cine au văzut călătorii azi-dimineață, într-un metrou din București! Este o super-vedetă de la Antena 1 appeared first on Cancan.ro.