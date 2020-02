Cultură de cannabis descoperită în Bihor. Unul dintre suspecți are doar 15 ani

15:40

Atenție, șoferi! Vor fi amenzi usturătoare pentru cei care nu au cauciucuri de iarnă. Conform Codului Rutier, este interzisă circulaţia maşinilor pe drumurile publice cu zăpadă, dacă acestea nu sunt dotate cu cauciucuri de iarnă. Este vorba despre legea OG 5 2011, intrată în vigoare de la 1 noiembrie 2011. Conducătorii auto care aleg să […] The post Atenție, șoferi! Amenzi usturătoare pentru cei care nu au cauciucuri de iarnă appeared first on Cancan.ro.