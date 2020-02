Fostul patron multimilionar din fotbal a ajuns de nerecunoscut! S-a îngrășat și…

17:20

Doi instructori auto din Covasna și doi polițiști din Neamț au fost condamnați la închisoare cu suspendare într-un proces legat de șpagă pentru examenele auto. În aceeași notă, un subofiţer a ajutat o candidată să obţină permisul ilegal, după ce a avut relaţii intime cu ea. Magistraţii de la Tribunalul Covasna s-au pronunţat, pe 4 […]