Violeta Alexandru: Mă voi implica personal să se reducă durata de peste un an în stabilirea pensiilor internaţionale pentru români

21:00

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă organizată cu ocazia desfăşurării la Poiana Braşov a două competiţii internaţionale de schi, că România are şansa prin sporturile de iarnă să câştige medaliile pierdute la disciplinele de vară."Eu aş vrea să vin cu exemplul concret al performanţei care se poate realiza într-un timp scurt. Şi dau exemplul celor doi medaliaţi de la Lausanne, Georgeta Popescu si Andrei Nica, care, în doar trei ani de zile, au reuşit să câştige medalia de aur la Jocurile Olimpice de Tineret. Şi la JO de la Beijing această probă va deveni olimpică. Trebuie să facem ceva să le oferim sportivilor posibilitatea să se pregătească în România, pentru că se poate şi în România, putem face acest lucru. În sporturile de iarnă trebuie şi putem să câştigăm acele medalii pe care le-am pierdut la disciplinele de vară. La monobob, patinaj viteză sunt sportivi care apar de nicăieri şi la o competiţie de anvergură pun România alături de marile naţiuni ale lumii, ceea ce nu e puţin lucru. Sunt sigur că sunt lucruri pe care le putem face împreună. Cred în această colaborare dintre privat şi public", a declarat Covaliu, la conferinţa de presă organizată la Teleferic Grand Hotel din Poiana Braşov.Peste o sută de schiori din întreaga lume vor participa în această lună la două dintre cele mai mari competiţii de schi alpin organizate în România, FIS Children Trophy (12-13 februarie) şi FIS SES 2020 Race (18-21 februarie), înscrise în calendarul oficial al Federaţiei Internaţionale de Schi (FIS).Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, afirmat că este încrezător în ceea ce priveşte şansa României de a organiza o competiţie majoră a sporturilor de iarnă în următorii 10 ani: "Vă felicit pentru două evenimente de larg interes. FIS Children şi SES Nations Cup sunt cele mai bune modalităţi de a promova sportul pentru că această componentă lipseşte în ultima perioadă. Datoria noastră este să reaşezăm sportul în viitoarea societate. Competiţiile pentru tineri şi copii sunt esenţiale. Acest exemplu trebuie multiplicat şi trebuie să popularizăm cât putem astfel de evenimente. Uşor, uşor şi România îşi demonstrează capacitatea organizatorică la astfel de evenimente, pentru că ţintim şi noi, şi Braşovul este îndreptăţit să spere la organizarea unei competiţii majore. Sunt sigur că 2028 este e perspectivă fezabilă pentru organizarea unei competiţii majore".Stroe a precizat că în acest moment zona Braşov poate beneficia de condiţii decente de pregătire a sportivilor pentru disciplinele de iarnă."Eu spun că în foarte scurt timp vom avea condiţii decente de pregătire pentru sportivi. Poate nu putem vorbi de pârtie de bob şi sanie, care necesită o investiţie foarte mare. Dar schiul în momentul de faţă eu cred că are condiţii decente de pregătire în România", a completat el.Octavian Morariu, membru al Comitetului Internaţional Olimpic, consideră că statul trebuie să se implice mai mult pentru ca sporturile de iarnă să cunoască o dezvoltare mai mare, zona Braşov putând deveni o Mecca a sporturilor de iarnă pentru Europa Centrală."Sunt 7 ani de când am organizat FOTE şi mă bucur că suntem din nou într-un astfel de context. Domnul ministru a spus ceva care mi-a căzut foarte frumos în ureche, că vrea să aducă sportul din nou în viaţa tinerilor. Competiţiile care se organizează aici se înscriu într-o dinamică a evenimentelor care au început cu FOTE. Reţin aceste două competiţii ca un start pentru ceea ce ar urma să se organizeze aici. E un obiectiv, dar mai e de muncit până acolo. Dacă privatul a făcut hoteluri, cred că şi statul trebuie să ajute un pic. Toată zona asta poate fi o Mecca a sporturilor de iarnă în Europa Centrală, dar trebuie o zonă schiabilă mai mare. Ca să existăm, să fim pe hartă, ne trebuie un aeroport, o autostradă, sunt realităţi pe care trebuie să le rezolvăm. Aceste lucruri pot fi făcute de sectorul public, privatul a făcut destul de multe lucruri. Trebuie să existe un parteneriat în interesul tinerilor, ca ei să profite de ceea ce facem noi. Să aducem sportul din nou în societate e un lucru vital", a spus Morariu.Preşedintele Federaţiei Române de Schi şi Biatlon, Dan Mihoc, a subliniat aceeaşi idee a necesităţii construirii mai multor pârtii de schi în România: "Observ o creştere în Poiana Braşov. S-au înregistrat nişte lucruri pozitive, eforturile sunt considerabile. Trebuie să ne luptăm pentru performanţă, dar numărul de kilometri ne omoară. Ne-ar trebui mai multe pârtii. Referitor la cele două evenimente, important este să te menţii. Noi vrem să avem nişte sportivi care să concureze an de an. Important este că se aude de România şi de frumuseţea României. Aceste evenimente sunt foarte importante, dar să nu ne îmbătăm cu apă rece, pentru că le putem avea la câţiva ani. Noi am mai avut SES la Predeal, dar acum oamenii se interesează de Poiana Braşov".Primarul Municipiului Braşov, George Scripcaru, a prezentat investiţiile pe care instituţia pe care o conduce urmează să le facă în următoarea perioadă în sporturile de iarnă, printre care extinderea domeniului schiabil cu 30 de hectare şi amenajarea a încă 10 km de pârtie, construirea a două noi sisteme de transport pe cablu. Valoarea totală a acestor investiţii se ridică la aproximativ 32 milioane de euro.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)