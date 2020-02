Loredana Groza, complet transformată! Vedeta a fost aspru criticată de fani, când au văzut cum arată: „Nu vrei să accepți că timpul trece”

21:20

România și Rusia se înfruntă la Cluj între 7-8 februarie, pentru un loc la Fed Cup Finals, competiție ce și-a schimbat formatul din acest an. În luna aprilie, va avea loc turneul final la Budapesta, pe zgură, între 12 țări. Deja calificate sunt Australia, Cehia, Franța și Ungaria.