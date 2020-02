IŞMB: 75 de unităţi cu activitate suspendată parţial, 5 cu activitatea suspendată integral

11:10

Puternicele şi curajoase protagoniste din ''Birds of Prey'', un film cu o distribuţie feminină în frunte cu Margot Robbie, sunt principala atracţie în cinematografele din SUA în acest sfârşit de săptămână, când atenţia este îndreptată asupra galei premiilor Oscar care se decernează duminică, relatează vineri EFE. "Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn", titlul complet al filmului, este regizat de Cathy Yan (''Dead Pigs'', 2018) pe baza unui scenariu semnat de Christina Hodson ("Bumblebee", 2018), care mizează pe talentul unui casting covârşitor feminin din care mai fac parte, alături de Robbie, actriţele Mary Elizabeth Winstead şi Rosie Pérez.Regizat şi scris de femei şi cu o distribuţie preponderent feminină, "Birds of Prey" devine un portdrapel al genului "girls power" la Hollywood, unde tot mai multe voci pledează pentru diversificare şi o reprezentare mai corectă. Foto: (c) NEIL HALL/EPA "Este o călătorie care te va emoţiona aşa cum nu te-ai fi aşteptat, un thriller cu multă acţiune şi accente comice. Să fiţi pregătiţi pentru că eu am rămas fără cuvinte la vizionare...", a asigurat Rosie Pérez într-un interviu acordat EFE.Filmul urmează paşii eroinei Harley Quinn (Robbie) după ce s-a despărţit de Joker şi care preia conducerea unui grup de femei puternice.Subiectul nu mai are legătură cu filmul "Suicide Squad" (2016), în care Margot Robbie a debutat cu rolul Harley Quinn. Foto: (c) NEIL HALL/EPA "Birds of Prey" face mai degrabă parte din noile planuri ale studioului Warner Bros. legate de povestirile preluate din benzile desenate, DC Comics, care depăşesc limitele acestui univers şi devin filme de sine stătătoare (uneori destinate publicului adult) precum "Joker" (2019). "Birds of Prey" se bucură de un weekend lipsit de concurenţă, având în vedere că în sălile de cinema vor fi prezente doar câteva premiere limitate, precum pelicula horror "Come to Daddy", cu Elijah Wood ca protagonist; sau "The Lodge", cu Riley Keough şi Alicia Silverstone în distribuţie. Blockbusterul studioului Warner Bros., care mizează pe încasări de 50 de milioane de dolari pe piaţa internă (SUA şi Canada) în primul său weekend de lansare, va avea rivali pe măsură doar la sfârşitul săptămânii viitoare, când se lansează "piese grele", precum "Sonic the Hedgehog" şi "Fantasy Island". AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Gabriela Badea)