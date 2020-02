VIDEO Florin Chivulete, despre debutul cu „cântec” din Divizia A: „Jean Pădureanu a intrat în cabină. Îi simțeam pe jucători cum freamătă”

12:00

Astra Giurgiu și Chindia Târgoviște deschid etapa cu numărul 24 din Liga 1. Meciul e vineri, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #24 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1live de la 20:30 » Astra - Chindia Echipele probabileAstra: 1. Lazar - 20. Bruno, 30. Tamaș, 5. C. Dima, 29. Trusescu - 44. G. Enache, 6. G. Simion, 21. Crepulja, 90. M. Răduț - 88. Begue, 7. ...