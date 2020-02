Furt al unei opere de Banksy la Paris - Un suspect a fost pus sub acuzare

14:10

Preşedintele Alternativei pentru Demnitate Naţională (ADN), Cătălin Ivan, a anunţat, vineri, la Târgu Mureş, primul candidat al formaţiunii la o primărie a unui municipiu reşedinţă de judeţ din România, în persoana Nadiei Raţă, coordonator politic al ADN Mureş."Anunţăm astăzi primul candidat la o primărie de municipiu reşedinţă de judeţ din România (...) M-am identificat foarte mult cu toată perioada prin care a trecut Nadia Raţă în PNL (din care a fost exclusă, n.r.), mai ales ultima perioadă, deci rezonăm foarte mult şi din acest punct de vedere. Dar nu asta ne-a adus împreună, ne-a adus împreună acest proiect, faptul că împreună credem în misiunea acestui proiect, în valorile pe care le promovăm, în ideologia ADN şi, sigur, în misiunea pe care ne-am asumat-o pentru perioada următoare", a declarat Cătălin Ivan.Coordonatorul politic al ADN Mureş, Nadia Raţă, profesor psiholog, a arătat că a acceptat să candideze la Primăria Târgu Mureş întrucât crede într-o schimbarea reală a clasei politice din România şi a modului în care se face politică."Cred într-o schimbare concretă, vizibilă, reală, a clasei politice din România, a modului în care se face politică. După proiecte susţinute am înţeles în final că reforma pe care o aşteaptă România şi românii, din păcate, nu se poate realiza la nivelul partidelor tradiţionale, put şi simplu nu se pot reforma. Aşa că am renunţat să mai fac eforturi în acest sens şi am înţeles că acea cale pe care trebuie să o urmez este o cale nouă, curată, dreaptă, fiindcă sunt omul care face lucrurile în care crede. Am răspuns invitaţiei lui Cătălin Ivan şi am intrat în această echipă care de ceva timp exemplifică la modul concret faptul că se poate schimba modul în care se face politică în România, dar într-o formulă nouă, inovatoare. Noi suntem alternativa la tot ce detestăm cu toţii la clasa politică actuală", a declarat Nadia Raţă.Cătălin Ivan a arătat că Alternativa pentru Demnitate Naţională îşi propune să schimbe modul de a se face politică în România, despre care consideră că este 'un circ continuu care ascunde doar probleme foarte grave cu care să confruntă această ţară'."Avem un preşedinte în funcţie care a reuşit în 5 ani să năşească şi să îngroape 6 guverne. Este un record la nivel mondial, nu doar la nivel european, nu doar pentru România. În 5 an, România a schimbat 6 guverne. Putem vorbi că în ultimii 5 ani această ţară nu a fost guvernată absolut deloc, în care nu am avut stabilitate, nu am avut o viziune, o direcţie, nu am avut proiecte economice pentru dezvoltarea acestei ţări. Uitându-ne ce s-a întâmplat în Parlament zilele trecute, calitatea discursurilor din Parlament, problemele ridicate de aleşii acestui popor, ajungem la concluzia foarte clasă că avem o clasă politică în faliment, avem o clasă politică fără soluţii, o clasă politică de cea mai joasă calitate. Nu cred că a fost vreodată mai jos discursul public în cea mai importantă instituţie democratică a statului român. Considerăm că în perspectiva alegerilor locale şi în perspectiva alegerilor parlamentare este nevoie de o alternativă la actuala clasă politică", a susţinut Ivan.Acesta a arătat că ADN se doreşte fi o alternativă la toată clasa politică şi că nu va face alianţă şi nu va intra în nicio combinaţie de niciun fel cu nicio formaţiune care a guvernat în ultimii 30 de ani."Alternativa pe care o construim se bazează, pe de o parte, pe oameni noi, care nu au mai făcut politică niciodată, care ies din zona de confort, dar se bazează şi pe oameni politici cu experienţă, care au activat în diferite partide politice, care nu se mai regăsesc în proiectele respective", a declarat Ivan. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Karina Olteanu, editor online: Irina Giurgiu)