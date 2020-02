Săptămâna europeană 3-7 februarie 2020

16:10

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa nu a mai câştigat de mult timp în deplasare, mai exact din 2 septembrie 2019 (scor 1-0 cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe), el precizând că Dinamo trebuie să se impună în partida cu FC Voluntari pentru a păstra şanse de calificare în play-off-ul Ligii I."Nu am mai câştigat de mult timp în deplasare, aşa că trebuie să luptăm pentru a ne impune în acest meci. Pentru a avea aceste şanse de a ajunge în play-off trebuie să ne concentrăm mai mult decât înainte. Cred că aceasta este cheia în ceea ce priveşte echipa mea, pentru că o parte dintre jucătorii mei îşi pierd din concentrare din când în când. Aşa că trebuie să ne concentrăm mai mult decât de obicei. Ultimele rezultate nu au fost aşa de bune pentru noi, dar consider că avem în continuare şanse. Mici, dar trebuie să luptăm pentru ele. E greu de spus dacă în patru meciuri reuşim 12 puncte, însă e clar că ne dorim să câştigăm fiecare partidă şi lucrăm pentru asta. Vrem să arătăm că suntem cei mai buni. Voluntari are un antrenor foarte bun, iar echipa joacă bine. Ultima oară am avut un meci foarte greu cu Voluntari, am câştigat prin noroc atunci când am salvat un penalty. Aşa că ne aşteptăm la un meci dificil. Sper că jucătorii mei se vor concentra", a spus el.Tehnicianul speră ca oficialii clubului FC Voluntari să pornească sistemul de încălzire a gazonului pentru partida de duminică."Am văzut meciul de ieri al celor de la Voluntari cu FCSB. FC Voluntari a jucat bine şi dacă nu rămânea în inferioritate numerică putea fi un meci dificil pentru FCSB. De asemenea, sper că oficialii clubului FC Voluntari vor porni sistemul de încălzire al gazonului pentru că ieri am văzut câteva mişcări greşite ale jucătorilor din cauza terenului. Nu înţeleg de ce mai există această regulă privind sistemul de încălzire pentru că multe echipe nu îl folosesc. Iar atunci când nu pornesc încălzirea gazonului înseamnă că jucătorii nu sunt protejaţi de accidentări. Este iarnă acum, deşi în urmă cu câteva zile vremea era excelentă. Dar organizatorii nu pot fi luaţi prin surprindere pentru că au fost avertizări meteo, iar regulile sunt reguli", a precizat el.Uhrin Jr a menţionat că nu există oferte pentru Deian Sorescu, jucător despre care au existat informaţii că ar putea pleca la un club din ţările arabe sau Rusia. "Nu mă gândesc la asta. Dinamo nu are nicio ofertă pentru transferul lui Sorescu", a explicat antrenorul.Referitor la achiziţionarea fundaşului central Marco Ehmann, tehnicianul ceh a afirmat: "El a venit pentru că l-am lăsat pe Bejan să plece. Bejan are o vârstă şi era dificil pentru el să fie aici şi să nu joace, aşa că l-am ajutat. Iar Ehmann este un jucător tânăr pe care l-am văzut. Trebuie însă să lucrăm cu el pentru a progresa în viitor".Echipa de fotbal Dinamo întâlneşte, duminică, de la ora 17:00, în deplasare, formaţia FC Voluntari, într-o partidă contând pentru etapa a 24-a a Ligii I.AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dãdârlat)